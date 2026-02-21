Stati generali dei piccoli comuni il punto del sindaco di Castiglion Fibocchi

Il sindaco di Castiglion Fibocchi ha annunciato che i piccoli comuni stanno affrontando difficoltà crescenti a causa di risorse limitate e tagli ai finanziamenti. Durante gli Stati generali, ha evidenziato come molte comunità devono gestire servizi essenziali con budget ridotti, spesso sacrificando lavori pubblici e scuole locali. La riunione si è concentrata sull’urgenza di trovare soluzioni pratiche per sostenere queste realtà, che rappresentano il cuore delle aree rurali italiane. La discussione continua con l’obiettivo di individuare interventi concreti.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – . Si sono appena conclusi a Roma i lavori della due giorni dedicata ai piccoli comuni, evento conclusivo del progetto PICCOLI, promosso da ANCI e finanziato dal Dipartimento della Pubblica Amministrazione. Questo progetto è stato fondamentale per la formazione dei dipendenti e degli amministratori dei comuni con meno di 5.000 abitanti. Il Sindaco di Castiglion Fibocchi, Marco Ermini, ha partecipato attivamente all'evento, sottolineando l'importanza di questo progetto per la formazione dei dipendenti del comune su temi cruciali come bilancio e codice degli appalti.