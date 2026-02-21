Statale 468 | 1 anno di chiusura 12M € per la sicurezza tra Ferrara

La statale 468 resterà chiusa per un anno tra Ferrara e Correggio a causa di un intervento di manutenzione. Il progetto, del valore di 12 milioni di euro, mira a migliorare la sicurezza e la qualità della carreggiata. I lavori interesseranno un tratto compreso tra i chilometri 77 e 84,456. Durante questo periodo, i veicoli dovranno utilizzare percorsi alternativi. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del prossimo anno.

Cantiere da 12 Milioni sulla Statale 468: Un Anno di Chiusura tra Ferrara e Correggio. Un importante intervento di manutenzione sulla strada statale 468, tra i chilometri 77 e 84,456, comporterà la chiusura del tratto per circa un anno. Il piano, che prevede un investimento di 12 milioni di euro, è stato presentato agli enti territoriali durante un comitato operativo di viabilità tenutosi a Ferrara, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità dell'arteria. Un'Infrastruttura Cruciale e la Necessità di Interventi. La strada statale 468 rappresenta un collegamento vitale tra le province di Ferrara e Correggio, un'arteria fondamentale per il trasporto di persone e merci.