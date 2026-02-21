Statale 468 | 1 anno di chiusura 12M € per la sicurezza tra Ferrara

Da ameve.eu 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La statale 468 resterà chiusa per un anno tra Ferrara e Correggio a causa di un intervento di manutenzione. Il progetto, del valore di 12 milioni di euro, mira a migliorare la sicurezza e la qualità della carreggiata. I lavori interesseranno un tratto compreso tra i chilometri 77 e 84,456. Durante questo periodo, i veicoli dovranno utilizzare percorsi alternativi. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del prossimo anno.

Immagine generica

Cantiere da 12 Milioni sulla Statale 468: Un Anno di Chiusura tra Ferrara e Correggio. Un importante intervento di manutenzione sulla strada statale 468, tra i chilometri 77 e 84,456, comporterà la chiusura del tratto per circa un anno. Il piano, che prevede un investimento di 12 milioni di euro, è stato presentato agli enti territoriali durante un comitato operativo di viabilità tenutosi a Ferrara, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’arteria. Un’Infrastruttura Cruciale e la Necessità di Interventi. La strada statale 468 rappresenta un collegamento vitale tra le province di Ferrara e Correggio, un’arteria fondamentale per il trasporto di persone e merci.🔗 Leggi su Ameve.eu

Crolla la Statale 88 in località Contrada: chiusura totale e lavori strutturali per la sicurezzaLunedì 13 gennaio 2026, si è verificato un crollo sulla Strada Statale 88 in località Contrada, causando la chiusura totale del tratto.

Maiori, Statale Amalfitana: al via la messa in sicurezza tra l’8 e il 9 gennaio. Si punta alla riapertura nel weekendA Maiori, tra l’8 e il 9 gennaio, prenderanno il via interventi per mettere in sicurezza la Statale Amalfitana, interrotta a causa di un distacco di materiale lapideo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Casumaro-Mirabello, a marzo la statale chiude per undici mesi; PROSEGUONO I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SS 468 DI CORREGGIO; Strada statale, c'è il piano degli interventi: cantiere da 12 milioni. E chiude per quasi un anno.

Casumaro-Mirabello, a marzo la statale chiude per undici mesiCasumaro Riprendono i sacrifici per quanti quotidianamente percorrono la statale 468 di Correggio, infatti fra poco parte la nuova tranche di lavori che dureranno quasi un anno, suddivisi in due fas ... msn.com