Stasera le semifinali di Copa del Rey | pronostici e anticipazioni
Le semifinali della Copa del Rey 2026 si disputano questa sera nella Roig Arena di Valencia. Le due squadre si affrontano in incontri che promettono grande spettacolo e tensione. I tifosi seguono con attenzione ogni mossa, mentre gli allenatori preparano le strategie per ottenere la qualificazione in finale. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le compagini. Le emozioni sono già palpabili tra i supporter presenti allo stadio.
In campo oggi si svolgono le semifinali della Copa del Rey 2026, ospitate dalla Roig Arena di Valencia. L’appuntamento pomeridiano inizierà alle 18:00 e vedrà affrontarsi due squadre di rilievo, con l’esito che definirà la prima finalista. A seguire, alle 21:00, andrà in scena la seconda semifinale, aprendo la strada al secondo big match della serata. Le due vincitrici di queste partite si contenderanno il titolo domani, alle 19:00, sempre all’interno della stessa sede, in una finale che chiuderà l’edizione 2026 della competizione. La prima sfida metterà di fronte Valencia e Real Madrid nell’incontro di apertura della giornata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Copa del Rey 2026: Anteprima e pronosticiLa Copa del Rey 2026 si svolge a Valencia, portando un’onda di entusiasmo nella città.
