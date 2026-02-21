Stanno truffando ascoltatemi Cuore bruciato ora l’appello atroce di mamma Patrizia

Patrizia, madre di un giovane morto in circostanze sconosciute, denuncia con voce rotta da dolore che le stanno truffando. La donna ha scoperto che qualcuno si spaccia per lei per ottenere denaro da amici e conoscenti, causando ulteriori sofferenze. La sua richiesta è semplice: ascoltate, non lasciate che vengano ingannate. La situazione si fa ancora più difficile mentre cerca di proteggere chi le sta vicino da truffe e inganni.

Il dolore immenso per la perdita di un figlio, già devastante di per sé, si scontra in queste ore con il cinismo più bieco. Patrizia Mercolino, la madre del piccolo Domenico — il bambino di due anni e mezzo deceduto questa mattina al Monaldi di Napoli dopo il tragico trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco — ha dovuto trovare la forza di lanciare un monito durissimo contro chi sta cercando di speculare sulla tragedia. Appena uscita dalla struttura ospedaliera, visibilmente provata dal decesso del suo bambino, la donna ha denunciato la comparsa di diverse raccolte fondi sospette e non autorizzate che stanno circolando in rete. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Bimbo col cuore bruciato, l’appello di mamma Patrizia: “Truffe in nome di Domenico, ascoltatemi”Patrizia, mamma di un bambino con il cuore bruciato, denuncia truffe fatte in nome di suo figlio, Domenico.

Cuore bruciato trapiantato al bimbo, mamma Patrizia a Domenica In: «Mi hanno detto che il cuore non ripartiva. Chiedo aiuto al Papa»Patrizia, mamma di un bambino trapiantato al cuore, ha raccontato a Domenica In che il suo bambino non rispondeva all’intervento e aveva bisogno di aiuto.

