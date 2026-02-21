Stankovic ai microfoni di HLN | Mio Aleksandar diventerà un grande giocatore Inter? Lui ha questa fortuna…

Da internews24.com 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di HLN riguardo al suo figlio Aleksandar, che si sta facendo notare nel settore giovanile. Il papà ha espresso fiducia nelle sue capacità e ha detto che presto potrebbe diventare un calciatore di alto livello. Stankovic ha anche commentato la possibilità che il giovane possa approdare all’Inter, sottolineando che il club ha sempre dato opportunità ai giovani talenti. Aleksandar ha già diversi allenamenti alle spalle con la prima squadra nerazzurra.

stankovic ai microfoni di hln mio aleksandar diventer224 un grande giocatore inter lui ha questa fortuna8230
© Internews24.com - Stankovic ai microfoni di HLN: «Mio Aleksandar diventerà un grande giocatore. Inter? Lui ha questa fortuna…»

Inter News 24 Stankovic ai microfoni di HLN: «Mio Aleksandar diventerà un grande giocatore. Inter? Lui ha questa fortuna.». Segui le ultimissime. Il legame tra la famiglia  Stankovic  e il mondo  interista  continua a regalare emozioni, anche a distanza di anni dalle storiche imprese sul campo. Recentemente, ai microfoni della testata belga  HLN, è intervenuto  Dejan Stankovic, l’ indimenticato centrocampista serbo celebre per i suoi tiri dalla distanza e il temperamento da guerriero, per commentare l’ascesa sportiva del figlio  Aleksandar Stankovic. Quest’ultimo,  giovane mediano di personalità e tecnica cresciuto nel vivaio meneghino, sta attualmente brillando con la maglia del  Club Brugge, confermando quanto di buono mostrato durante la sua trafila nelle giovanili della  Beneamata.🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Aleksandar Stankovic, altra prova da protagonista in Belgio per il giocatore dell’Inter

Leggi anche: Aleksandar Stankovic MVP in Bruges Genk: «Mio padre sarà orgoglioso del mio gol, segnare così è bellissimo! Lo chiamerò e…»

#Stankovic IMPAZZISCE in Italiano CONTRO il giornalista #Inter #SerieA

Video ?#Stankovic IMPAZZISCE in Italiano CONTRO il giornalista #Inter #SerieA
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Marotta: Stankovic è praticamente nostro ma è prematuro parlarne. Inter-Juve ha lasciato…; Quanto deve pagare l'Inter per la recompra di Stankovic: le cifre, gli accordi e l'interesse dalla Premier League; Marotta: Stankovic in pratica è nostro, recompra non un caso. Inter-Juve, pagina amara. Ma…; Inter, Marotta prima del Bodo: La vicenda tra Bastoni e Kalulu ha lasciato amarezza, chiudiamola...

stankovic ai microfoni diA. Stankovic: Tornare all'Inter è un sogno nel cassetto. Un giorno magari si avvereràAleksandar Stankovic si è raccontato ai microfoni di Sky, confidando di avere il sogno di tornare a vestire la maglia dell'Inter: Ho. tuttomercatoweb.com

Stankovic sogna il ritorno all'Inter, Allegri parla in vista del Pisa: le top news delle 13Aleksandar Stankovic si è raccontato ai microfoni di Sky, confidando di avere il sogno di tornare a vestire la maglia dell'Inter: Ho. tuttomercatoweb.com