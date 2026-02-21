Stalla in B&B | vinta la battaglia col fisco bonus da €100k salvato

Un contribuente dell'Umbria ha ottenuto una vittoria contro il fisco, mantenendo il bonus di 100 mila euro per le ristrutturazioni della sua stalla trasformata in bed and breakfast. La disputa riguardava le detrazioni edilizie e la possibilità di applicarle anche a una struttura ricettiva ricavata da un vecchio stabile agricolo. La decisione conferma che, in determinati casi, anche le strutture rurali possono beneficiare di incentivi fiscali. La vicenda si è conclusa con un esito positivo per il proprietario.

Da Stalla a Struttura Ricettiva: La Battaglia Fiscale che Premia il Contribuente. La complessa materia delle detrazioni edilizie ha un recente e significativo pronunciamento a favore di un contribuente nella regione Umbria. La Corte di Giustizia Tributaria di Perugia ha annullato le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate, salvaguardando un bonus fiscale di quasi centomila euro. Al centro della disputa, la trasformazione di un fabbricato rurale, precedentemente adibito a stalla e porcilaia, in una struttura ricettiva. La vicenda solleva questioni importanti sull’interpretazione delle normative in materia di ristrutturazioni e sull’effettivo diritto ai benefici fiscali investe nel recupero del patrimonio immobiliare.🔗 Leggi su Ameve.eu

