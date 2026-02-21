Sta costruendo centinaia di bunker | cosa succede sul lato est della Nato

L’Estonia sta costruendo centinaia di bunker lungo il confine con Russia e Bielorussia, un’azione motivata dalla crescente tensione nella regione. L’obiettivo è rafforzare la difesa territoriale e proteggere le aree strategiche dai possibili rischi provenienti dall’estero. Il progetto prevede l’installazione di 600 strutture modulari, parte di un piano più ampio chiamato Baltic Defence Line, realizzato insieme a Lettonia e Lituania. La realizzazione di questi rifugi sta procedendo rapidamente.

Sul lato orientale della Nato sta succedendo qualcosa che vale la pena attenzionare. L' Estonia ha avviato un programma per la costruzione di 600 bunker modulari lungo il confine con Russia e Bielorussia, un'iniziativa che fa parte della più ampia Baltic Defence Line, progetto congiunto con Lettonia e Lituania per rafforzare la difesa territoriale dei Paesi baltici. L'obiettivo, secondo il Centro Estone per gli Investimenti nella Difesa, è quello di garantire la protezione "dal primo metro" del territorio nazionale, un cambio di paradigma rispetto alle vecchie strategie dell'Alleanza Atlantica che prevedevano di ritardare l'avanzata nemica in attesa di rinforzi.