St Pauli-Werder Brema domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Penultina sfida in programma valevole per il turno numero 23 di Bundesliga con il St. Pauli di Blessin che affronta in casa il Werder Brema di Thioune. I kiezkicker hanno subito un altra pesante sconfitta alla BayArena di Leverkusen, con altri 4 gol al passivo dopo i 3 incassati in DFB Pokal. Terzo KO nelle ultime 4 gare che può starci, nell’attesa della gara odierna che se non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

Friburgo-Werder Brema (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiSabato pomeriggio il Friburgo di Streich affronta in casa il Werder Brema di Steffen.

Pronostico FC St. Pauli vs Werder Brema – 22 Febbraio 2026Il match di Bundesliga tra FC St. Pauli e Werder Brema andrà in scena il 22 Febbraio 2026 alle 17:30 al Millerntor-Stadion. Una sfida carica di significati ... news-sports.it

Bundesliga, il Werder Brema supera il St. Pauli. Match infuocato: sospeso per fumogeniVittoria per il Werder Brema in Bundesliga, che supera in trasferta il St. Pauli con i gol di Kohn al 24' e di Ducksch al 54'. Con questo successo, la squadra di Werner supera il Borussia Dortmund in ... tuttomercatoweb.com

RECUPERI BUNDESLIGA, VINCE L'HOFFENHEIM Stasera si sono giocati due recuperi del massimo campionato tedesco, validi per il sedicesimo turno. L'Hoffenheim ha vinto 2-0 in casa del Werder Brema grazie alle reti di Prass (44') e Promel ( - facebook.com facebook