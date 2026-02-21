Sri Lanka v Inghilterra – Anteprima dove guardare notizie sulla squadra e pronostico

Lo Sri Lanka ha annunciato la formazione ufficiale per la partita contro l’Inghilterra, in programma domenica ai Mondiali T20. La scelta arriva dopo settimane di allenamenti intensi e preparazioni mirate, con l’obiettivo di sorprendere gli avversari. I tifosi sono curiosi di vedere come i giocatori reagiranno sotto pressione. La partita si svolgerà allo stadio di Colombo, dove si attendono molti spettatori. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

2026-02-21 11:43:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Domenica lo Sri Lanka affronterà l’Inghilterra ai Mondiali T20. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. L’Inghilterra spera che la familiarità generi successo quando affronterà lo Sri Lanka, co-ospite, nell’apertura del Super Eight per il Gruppo 2 domenica a Pallekele, un terreno che conoscono bene da una recente serie T20 su queste sponde. Will Jacks ha già parlato della fiducia che porta la recente esperienza, e l’Inghilterra ne avrà bisogno. La fase a gironi non è stata convincente: hanno superato il Nepal, perso contro le Indie Occidentali e hanno avuto bisogno di vittorie su Scozia e Italia per arrivare al secondo posto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

