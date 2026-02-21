Sport | Un’Italia ancora calciofila ma sempre meno calciocentrica

L'Italia ha ospitato le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, evento che ha portato nuove strutture sportive e una spinta alla mobilità sostenibile. Questa manifestazione ha coinvolto diverse regioni, portando centinaia di atleti e migliaia di visitatori. Anche se il calcio resta lo sport più seguito, l’interesse per discipline come lo sci e il biathlon cresce di anno in anno. La sfida futura sarà mantenere questa passione e valorizzare le strutture create.

MilanoCortina 2026 lascerà all'Italia sportiva un'eredità di non poco conto. Il riferimento non è agli impianti, la cui sorte nei prossimi anni sarà da verificare, e nemmeno a un'organizzazione che fin qui è stata quantomeno puntuale. La vera eredità è scritta nero su bianco sul medagliere. Dietro l'imprendibile Norvegia e davanti agli Stati Uniti, a spiccare è la bandiera tricolore italiana. Se da un lato è vero che ospitare i Giochi è un fattore di spinta per il proprio medagliere, dall'altro però il confronto con l'altra Olimpiade casalinga, quella di Torino 2006, appare piuttosto indicativo.

