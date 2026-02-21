Sport e turismo ecco l’Europeo di volley under 18

L’Europeo di volley under 18 si terrà nel 2026 lungo le spiagge di San Giorgio e Fermo, attirando giovani atleti e spettatori da tutta Europa. La manifestazione coinvolgerà numerose squadre e si svolgerà in strutture costiere già pronte per ospitare l’evento. La decisione di organizzare questa competizione internazionale ha portato a lavori di ristrutturazione e miglioramenti nelle aree sportive locali. L’attesa cresce tra gli appassionati di volley e turismo estivo.

L’estate 2026 porterà sul litorale sangiorgese e fermano un appuntamento sportivo di respiro internazionale, destinato a richiamare atleti, tecnici e appassionati da tutta Europa. Ne dà notizia l’assessore allo sport e vice sindaco Fabio Senzacqua ricordando come per le manifestazioni sportive, specie di alto livello, quali quella sopra citata arrivino tanti atleti, tecnici arbitri, familiari ed appassionati che, oltre a dare spettacolo o assistervi, secondo i ruoli, rappresentano un toccasana per il movimento turistico. Dell’appuntamento sportivo ci dice tutto il presidente del comitato territoriale Ascoli – Fermo, Fabio Carboni: " Porto San Giorgio si prepara ad ospitare il Campionato Europeo Under 18 maschile di pallavolo, una competizione che rappresenta l’ultimo passaggio prima della categoria seniores e che, proprio per questo, è osservata con grande attenzione dagli addetti ai lavori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Natale di sport e turismo: il volley riempie alberghi e genera un indotto da un milione

Il grande volley europeo torna protagonista nella Casa dello Sport su Sky e NowIl grande volley europeo ritorna sulla Casa dello Sport di Sky e NOW, offrendo sette incontri in tre giorni tra Champions League maschile e femminile.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.