Sport e sostenibilità dalle Olimpiadi invernali un impegno per il futuro

Le Olimpiadi invernali dimostrano un impegno concreto per lo sport sostenibile, puntando su strutture ecocompatibili e energie rinnovabili. L’evento ha portato alla riduzione delle emissioni di CO2 grazie a scelte innovative, come l’uso di impianti solari e materiali riciclati. Atleti e organizzatori collaborano per promuovere pratiche più responsabili, coinvolgendo anche le comunità locali. Questo approccio mira a lasciare un’eredità duratura nel rispetto dell’ambiente.

“Lo sport, con i suoi valori di rispetto, dialogo e comprensione, contribuisce allo sviluppo e alla realizzazione degli individui. Dallo sport scaturiscono azioni e riflessioni per trasformare e migliorare le nostre società”. Con queste parole Audrey Azoulay, direttore generale dell’UNESCO, presentava, nel 1917, alla Conferenza internazionale dei Ministri dello sport, presentava il Piano Kazan, un accordo globale che mira a promuovere lo sport e l’attività fisica come strumenti per lo sviluppo sostenibile in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. “I valori dello sport sono valori di universalità e armonia, aggiungeva Azoulay.🔗 Leggi su Formiche.net

Commissariata la Federazione sport invernali paralimpici a due mesi dalle Olimpiadi: il terremoto dopo il caso TavianA due mesi dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Federazione sport invernali paralimpici (Fisip) è stata commissariata, segnando un momento di crisi per il settore paralimpico italiano.

Non solo sport, impegno Estra per far vincere la sostenibilitàEstra si impegna a promuovere la sostenibilità non solo nel mondo dello sport, ma anche nella vita quotidiana.

