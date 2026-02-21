Sport e sostenibilità dalle Olimpiadi invernali un impegno per il futuro
Le Olimpiadi invernali dimostrano un impegno concreto per lo sport sostenibile, puntando su strutture ecocompatibili e energie rinnovabili. L’evento ha portato alla riduzione delle emissioni di CO2 grazie a scelte innovative, come l’uso di impianti solari e materiali riciclati. Atleti e organizzatori collaborano per promuovere pratiche più responsabili, coinvolgendo anche le comunità locali. Questo approccio mira a lasciare un’eredità duratura nel rispetto dell’ambiente.
“Lo sport, con i suoi valori di rispetto, dialogo e comprensione, contribuisce allo sviluppo e alla realizzazione degli individui. Dallo sport scaturiscono azioni e riflessioni per trasformare e migliorare le nostre società”. Con queste parole Audrey Azoulay, direttore generale dell’UNESCO, presentava, nel 1917, alla Conferenza internazionale dei Ministri dello sport, presentava il Piano Kazan, un accordo globale che mira a promuovere lo sport e l’attività fisica come strumenti per lo sviluppo sostenibile in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. “I valori dello sport sono valori di universalità e armonia, aggiungeva Azoulay.🔗 Leggi su Formiche.net
Commissariata la Federazione sport invernali paralimpici a due mesi dalle Olimpiadi: il terremoto dopo il caso TavianA due mesi dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Federazione sport invernali paralimpici (Fisip) è stata commissariata, segnando un momento di crisi per il settore paralimpico italiano.
Non solo sport, impegno Estra per far vincere la sostenibilitàEstra si impegna a promuovere la sostenibilità non solo nel mondo dello sport, ma anche nella vita quotidiana.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sport e sviluppo sostenibile: una sfida globale, dalle Olimpiadi alla cittadinanza; Quando lo sport incontra l’ambiente: un nuovo progetto di educazione alla sostenibilità; Aquila Basket, quando la sostenibilità diventa parte del gioco; Sport e sostenibilità: l’UEFA aggiorna la Strength through Unity.
Sport, promozione e sostenibilità. Casa Slovenia, l’anima green di Milano-CortinaIl Principe Alberto II di Monaco, l’ex presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovi? e il presidente di FIS Johan Eliasch protagonisti di un panel a Casa Slovenia: Milano–Cortina banco di prova ... comunicati-stampa.net
Lo sport italiano in campo per l’ambiente: firmata l’alleanza CONI-CONAIUn Protocollo fino al 2028 porterà riciclo, linee guida ambientali e cultura della sostenibilità dentro stadi e manifestazioniin tutta Italia. La firma dei presidenti Buonfiglio e Capuano segna così u ... zeroventiquattro.it
Carnevale all’Istituto Galilei: sfilata olimpica per promuovere sport, inclusione e sostenibilità #scuola - facebook.com facebook
#Sport e #sostenibilità a #Milano: Dell’Aquila e @conai incontrano 300 studenti x.com