Sport a Parma la Convention di Special Olympics Team Emilia-Romagna

A Parma, si è svolta la Convention di Special Olympics Team Emilia-Romagna, che ha riunito atleti e allenatori della regione. La giornata ha messo in evidenza un anno di attività sportive, corsi di formazione e iniziative per promuovere l'inclusione. La manifestazione, aperta dal presidente dell’associazione, ha visto anche la partecipazione di rappresentanti istituzionali. Durante l’evento, sono stati annunciati nuovi progetti per coinvolgere sempre più persone con disabilità.

Un anno di sport, formazione, inclusione e turismo. È il cuore del programma "Emilia-Romagna Inclusiva 2026" presentato oggi a Parma nel corso della Convention regionale di Special Olympics Team Emilia-Romagna, alla presenza dell'assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni. Un progetto ricco di iniziative, alcune delle quali sostenute da tempo nel piano sport della Regione Emilia-Romagna, con l'obiettivo di favorire attività capaci di generare coesione sociale, pari opportunità e sviluppo dei territori. Il calendario di Olympics team 2026 prevede circa 15 manifestazioni sportive distribuite lungo tutto l'anno, oltre ad attività formative, progettualità scolastiche e iniziative di promozione turistica in Appennino.