Sport 2026 | +90% di spettatori globali ma la Serie A guarda ai

L’aumento del 90% degli spettatori globali nel settore sportivo nel 2026 ha portato entusiasmo tra gli operatori, ma la Serie A resta preoccupata per la dipendenza dai diritti televisivi. La mancanza di stabilità in Europa rischia di compromettere i ricavi dei club, che attualmente ricavano il 37% delle entrate da questa fonte. La partita tra interesse internazionale e fragilità finanziaria si gioca ancora sui diritti tv.
L’industria sportiva globale si prepara a un 2026 all’insegna di una cauto ottimismo, con previsioni di crescita sia per il pubblico che per i ricavi, ma permangono preoccupazioni in Europa riguardo alla stabilità dei diritti televisivi, un elemento cruciale per la salute finanziaria di campionati come la Serie A, che attualmente dipende per il 37% da questa fonte di introiti. Il 2026 si apre con un’aria di rinnovata fiducia nel mondo dello sport. Gli operatori del settore prevedono un aumento generalizzato dell’interesse e degli investimenti, ma questa crescita è accompagnata da una consapevolezza delle fragilità strutturali che caratterizzano il sistema.🔗 Leggi su Ameve.eu
