Speed skating oggi Olimpiadi 2026 | orari 21 febbraio tv streaming coppie di partenza

Oggi, sabato 21 febbraio, si svolge l’ultima giornata di gare di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La manifestazione si tiene nel palazzetto di Milano, dove atleti di tutto il mondo si sfidano nelle prove di velocità sul ghiaccio. Sono in programma le finali delle discipline più attese, con numerosi spettatori pronti a seguire le competizioni in diretta tv e streaming. La giornata si conclude con le ultime premiazioni di questa edizione.

Oggi, sabato 21 febbraio, al Milano Speed Skating andrà in scena l’ultima giornata di gare del programma dello speed skating a queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A far calare il sipario sul pattinaggio velocità pista in questa rassegna a Cinque Cerchi saranno le due mass start uomini e donne. L’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. Nella prova maschile saranno chiamati all’appello Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano. Il trentino, campione del mondo in carica e con l’oro al collo del team-pursuit in questa competizione, vuole porre il punto esclamativo sulla propria carriera, andando in cerca di una medaglia olimpica.🔗 Leggi su Oasport.it

Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orari 14 febbraio, tv, streaming, coppie di partenzaOggi, sabato 14 febbraio, lo speed skating continua alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a causa delle gare in programma.

Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, streaming, coppie di partenzaOggi, domenica 15 febbraio, le gare di short track sono state spostate al Milano Speed Skating Stadium a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.