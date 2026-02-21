Speed skating l’Italia sogna la chiusura in bellezza con Giovannini e Lollobrigida nelle mass start alle Olimpiadi

Giovannini e Lollobrigida si preparano a chiudere in bellezza le gare di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La loro presenza nelle mass start rappresenta un momento importante per l’Italia, che spera di conquistare medaglie in questa disciplina. I due atleti hanno dimostrato grande determinazione durante l’intera competizione, che si svolge al Milano Speed Skating Stadium. L’ultima giornata di gare promette emozioni e sorprese per gli appassionati di velocità su ghiaccio.

Si vorrà chiudere in bellezza. Al Milano Speed Skating Stadium, teatro dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, va in scena l'ultima giornata di gare del pattinaggio di velocità su pista lunga. Sull'anello di ghiaccio meneghino si completerà il programma olimpico della disciplina e spetterà alle due mass start scrivere la parola fine sull'avventura a Cinque Cerchi. La gara con partenza di massa è, da sempre, la più imprevedibile: una prova aperta a qualsiasi esito, regolata da dinamiche profondamente diverse rispetto ai format più tradizionali dello speed skating. La capacità di leggere i momenti della gara sarà decisiva nella gestione delle energie, soprattutto quando sarà il momento di lanciarsi nella volata finale, quella che assegna il punteggio più pesante e, spesso, decide le medaglie.

