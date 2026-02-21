Speed skating Francesca Lollobrigida convince e va in finale nella mass start alle Olimpiadi Groenewoud favorita

Francesca Lollobrigida si qualifica per la finale della mass start di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto una delle semifinali. La sua energia e determinazione hanno permesso di superare le avversarie, dimostrando di essere in forma. Nel frattempo, Groenewoud si presenta come la principale favorita alla vittoria finale. La gara si avvicina e tutti gli occhi sono puntati sulla prossima sessione.

Verrebbe da dire: come da copione. Nessuna sorpresa nelle due semifinali della mass start femminile di speed skating, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Milano Speed Skating Stadium, casa del pattinaggio di velocità su pista lunga, Francesca Lollobrigida ha conquistato con autorevolezza l'accesso alla finale a Cinque Cerchi. L'atto conclusivo, al via alle 17:15, vedrà l'azzurra andare a caccia della sua terza medaglia olimpica in questi Giochi, dopo gli straordinari ori conquistati nei 3000 e nei 5000 metri. Replicare la vittoria del metallo più pregiato, però, si annuncia decisamente arduo.