Speed skating Francesca Lollobrigida chiude ai piedi del podio nella mass start delle Olimpiadi Oro a Groenewoud

Francesca Lollobrigida ha concluso la gara di speed skating ai piedi del podio, dopo aver spinto al massimo nelle ultime tornate. La sua corsa si è fermata a pochi centimetri dal primo posto, mentre la vittoria è andata a Groenewoud. La gara ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno seguito ogni suo movimento sulla pista. La competizione si è rivelata molto combattuta fino all’ultimo giro. La performance di Lollobrigida resta tra le più emozionanti di questa giornata.

Si chiude con l'amaro in bocca l'avventura dell' Italia dello speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull'anello di ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, Francesca Lollobrigida è giunta al quarto posto nella mass start femminile, ultima gara del programma a Cinque Cerchi del pattinaggio velocità pista lunga. Ancora Olanda in festa, dopo l'oro nel medesimo format di Jorrit Bergsma al maschile. Pronostici rispettati in questo caso, dal momento che la tulipana Marijke Groenewoud, campionessa del mondo in carica, ha dato seguito a quanto si pensava, andandosi a prendere il titolo olimpico.