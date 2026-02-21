speed skating andrea giovannini in finale con convinzione nella mass start alle olimpiadi eliminato di stefano

Andrea Giovannini si è qualificato con sicurezza per la finale della mass start allo speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026, dimostrando grande determinazione. La sua performance è stata decisiva per superare gli avversari più forti, mentre Di Stefano è stato eliminato. La giornata conclusiva si svolge al Milano Speed Skating Stadium, dove gli atleti si sfidano davanti a un pubblico appassionato. La competizione continua con emozioni e sorprese inaspettate.

Ultima giornata di gare al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio di velocità su pista lunga delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A calare il sipario sul programma a Cinque Cerchi dello speed skating sono le mass start, con le prove maschili ad aprire il quadro finale attraverso le due semifinali. Sull’anello di ghiaccio meneghino, per l’Italia, il bilancio è stato fatto di luci e ombre. Andrea Giovannini ha gestito la propria heat con grande autorevolezza, mettendo in mostra un’eccellente condizione fisica e, soprattutto, una lettura della gara estremamente lucida. Nella prova più tattica e situazionale dell’intera disciplina, il trentino ha saputo valorizzare al meglio le proprie qualità, conquistando senza affanni la qualificazione al penultimo atto con il quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Speed skating, Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dalle 15.00 le semifinali maschili con Di Stefano e GiovanniniDaniele Di Stefano e Andrea Giovannini partecipano alle semifinali di velocità su pista nella gara di mass start alle Olimpiadi 2026.

Speed skating, Andrea Giovannini sale sul podio nella mass start ad InzellAlla Max Aicher Arena di Inzell si è conclusa la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.