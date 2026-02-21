Speed skating Andrea Giovannini in finale con convinzione nella mass start alle Olimpiadi Eliminato Di Stefano
Andrea Giovannini si è qualificato con sicurezza per la finale della mass start allo speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026, dimostrando grande determinazione. La sua performance è stata decisiva per superare gli avversari più forti, mentre Di Stefano è stato eliminato. La giornata conclusiva si svolge al Milano Speed Skating Stadium, dove gli atleti si sfidano davanti a un pubblico appassionato. La competizione continua con emozioni e sorprese inaspettate.
Ultima giornata di gare al Milano Speed Skating Stadium, la casa del pattinaggio di velocità su pista lunga delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A calare il sipario sul programma a Cinque Cerchi dello speed skating sono le mass start, con le prove maschili ad aprire il quadro finale attraverso le due semifinali. Sull’anello di ghiaccio meneghino, per l’Italia, il bilancio è stato fatto di luci e ombre. Andrea Giovannini ha gestito la propria heat con grande autorevolezza, mettendo in mostra un’eccellente condizione fisica e, soprattutto, una lettura della gara estremamente lucida. Nella prova più tattica e situazionale dell’intera disciplina, il trentino ha saputo valorizzare al meglio le proprie qualità, conquistando senza affanni la qualificazione al penultimo atto con il quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
