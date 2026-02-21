Speed skating Andrea Giovannini conquista il bronzo nella mass start delle Olimpiadi! Arriva la fuga bidone

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 arriva la fuga bidone nella mass start maschile dello speed skating: oro al neerlandese Jorrit Bergsma davanti al danese Viktor Hald Thorup, ma Andrea Giovannini conquista il bronzo e consegna all’Italia la medaglia numero 30 dei Giochi. Il tentativo di fuga prende corpo già in vista del primo sprint intermedio, con il danese Viktor Hald Thorup che parte e viene seguito dal neerlandese Jorrit Bergsma, il quale sfrutta la superiorità numerica in casa dei Paesi Bassi e prende il largo col compagno di avventura. In gruppo si guardano tutti, dato che nessuno vuole sprecare energie importanti in vista dello sprint finale, che però, col passare dei giri, si capisce possa essere per la medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

