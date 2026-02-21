Sparatoria Rogoredo Decorato FdI | Io sempre con le divise ma deciderà la magistratura

Un uomo armato ha aperto il fuoco a Rogoredo, causando paura tra i residenti. La sparatoria è avvenuta dopo un alterco tra due gruppi nel quartiere, con una delle parti che ha risposto con la pistola. La polizia intervenuta ha fermato un sospetto e recuperato l’arma utilizzata. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza urbana, mentre le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’incidente. La comunità attende ulteriori aggiornamenti dalla magistratura.

“Noi siamo sempre per le divise, io se devo scegliere, devo scegliere e scelgo sempre una divisa. Anche perché, come avete visto nel caso Ramy, quello che guidava il motorino è in galera con una condanna a due anni e mezzo perché gli hanno trovato droga, soldi rubati, per cui le indagini sono affidate alla magistratura. Quando le indagini diranno esattamente come sono andate le cose, ne parliamo. Perché ad oggi, per parlare di quello che è successo a Rogoredo, bisogna capire chi era la persona che è stata ammazzata, a quale famiglia apparteneva, perché le famiglie che controllano lo spaccio a Rogoredo sono diverse e tra queste c’è anche la famiglia di questo qua e poi bisogna capire le ragioni del poliziotto che fino ad oggi non ha mai detto una parola”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sparatoria a Rogoredo: indagati quattro poliziotti per lesioni colpose ma “con uso legittimo delle armi”La Procura di Milano ha aperto un’indagine sui quattro agenti di polizia intervenuti a Rogoredo domenica scorsa.

