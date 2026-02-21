Spalletti sul banco degli imputati | Siamo schiacciati dalla pressione il primo nemico è la nostra testa

Spalletti affronta le critiche dopo la sconfitta contro il Como, attribuendo la sconfitta alla pressione che influenza la sua squadra. L’allenatore denuncia come i giocatori abbiano perso fiducia, evidenziando la difficoltà di mantenere la concentrazione sotto stress. La squadra ha subito un calo di rendimento, con errori che hanno compromesso il risultato finale. La situazione preoccupa i tifosi, mentre la squadra si prepara a reagire alla difficile fase.

All’indomani del pesante rovescio interno contro il Como, l’atmosfera in casa Juventus è quella di una preoccupante resa psicologica. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, Luciano Spalletti non ha cercato alibi tattici, puntando il dito sulla fragilità emotiva di un gruppo che appare svuotato e incapace di reagire alle avversità. La tredicesima occasione stagionale in cui la compagine bianconera subisce rete al primo tiro nello specchio è stata letta dal tecnico come il sintomo di un malessere profondo: «La prestazione viene condizionata dagli episodi; dopo il primo gol ci siamo allungati, concedendo il fianco al loro palleggio che ci ha letteralmente portato in giro per il campo», ha ammesso con amarezza l’allenatore livornese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Disastro Juve a Istanbul: il Galatasaray ne fa cinque e mette Spalletti sul banco degli imputatiLa Juventus ha subito una pesante sconfitta a Istanbul, dove il Galatasaray ha segnato cinque gol, a causa di una difesa troppo vulnerabile.

Il pallone sul banco degli imputati: la FIFA davanti alla CPIIl calcio è al centro di un’indagine internazionale: il 16 febbraio 2026, la FIFA è stata formalmente accusata alla Corte penale internazionale di L’Aia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.