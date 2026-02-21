Spalletti | Se il livello è questo non si può ambire a niente Di Gregorio? Non ha più colpe degli altri
Spalletti afferma che il livello della sua squadra non permette di ottenere risultati migliori, sottolineando le difficoltà di difesa. La sua critica si concentra sulla poca capacità di reazione, dopo aver subito 13 gol su 13 tiri in porta. Inoltre, il tecnico evidenzia che Di Gregorio non ha più colpe rispetto agli altri portieri. La squadra sembra affrontare una fase complicata, con molti aspetti da migliorare. La prossima partita si avvicina rapidamente.
È tutta una questione di testa. Luciano Spalletti lo dice chiaro dopo la sconfitta della sua Juve in casa contro il Como, la quarta nelle ultime 5 partite tra campionato e Champions, che complica pesantemente il cammino bianconero. "La prestazione è stata condizionata dal primo gol, dagli episodi - esordisce il tecnico juventino a Dazn -: tu devi andare a riprenderla e finisci lungo e largo, vai a fare pressioni individuali e loro ti portano in giro con palleggio e possesso. E diventa tutto più difficile. Se prendi gol 13 volte al primo tiro in porta è evidente che ci siano delle difficoltà". Il tecnico di Cartaldo è netto nell'individuare quale sia il problema della sua squadra: è tutta una questione di difficoltà nel gestire le pressioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Spalletti a DAZN: «Nella testa dei giocatori ci sono troppe pressioni per i risultati. Di Gregorio? Non ha più responsabilità degli altri»Spalletti ha detto che le pressioni sui giocatori aumentano a causa delle aspettative altissime.
Leggi anche: Juventus, Spalletti svela: «Yildiz? Sì, può giocare da terminale offensivo. Chi ha qualità, se li si avvicina al pollaio diventa più facile…»Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Galatasaray-Juventus, Spalletti: Abbiamo fatto tre passi indietro, dobbiamo prenderci le responsabilità; Playoff UCL | Galatasaray-Juventus | Il commento di Spalletti; 'Non uno, ma tre passi indietro. Ogni tanto la palla va buttata via'; Spalletti dopo il ko di Istanbul: La Juventus ha fatto 3 passi indietro stasera.
Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un ...La Juventus con il cuore, di testa e con la testa, rimonta due gol, strappa il pari alla Lazio nel recupero e alla fine due punti persi in casa hanno. tuttomercatoweb.com
Spalletti: Dobbiamo usare il dolore come un elastico che ti carica. Bremer out. David convocato. Sul rinnovo…Luciano Spalletti sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. TuttoJuve.com sta riportando le sue parole ... tuttojuve.com
JUVENTUS - Spalletti: "Como squadra di pari livello, serve sostanza" ift.tt/m0uIvY9 x.com
Luciano #Spalletti ai microfoni di 'DAZN_IT': COMO AVVERSARIO SCOMODO - "Oggi giochiamo contro una squadra di pari livello. Un po' per la qualità della società, un po' per la qualità di Fabregas che è un allenatore molto capace. Abbiamo la difficolt - facebook.com facebook