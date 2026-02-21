Spalletti | Se il livello è questo non si può ambire a niente Di Gregorio? Non ha più colpe degli altri

Spalletti afferma che il livello della sua squadra non permette di ottenere risultati migliori, sottolineando le difficoltà di difesa. La sua critica si concentra sulla poca capacità di reazione, dopo aver subito 13 gol su 13 tiri in porta. Inoltre, il tecnico evidenzia che Di Gregorio non ha più colpe rispetto agli altri portieri. La squadra sembra affrontare una fase complicata, con molti aspetti da migliorare. La prossima partita si avvicina rapidamente.

È tutta una questione di testa. Luciano Spalletti lo dice chiaro dopo la sconfitta della sua Juve in casa contro il Como, la quarta nelle ultime 5 partite tra campionato e Champions, che complica pesantemente il cammino bianconero. "La prestazione è stata condizionata dal primo gol, dagli episodi - esordisce il tecnico juventino a Dazn -: tu devi andare a riprenderla e finisci lungo e largo, vai a fare pressioni individuali e loro ti portano in giro con palleggio e possesso. E diventa tutto più difficile. Se prendi gol 13 volte al primo tiro in porta è evidente che ci siano delle difficoltà". Il tecnico di Cartaldo è netto nell'individuare quale sia il problema della sua squadra: è tutta una questione di difficoltà nel gestire le pressioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Spalletti a DAZN: «Nella testa dei giocatori ci sono troppe pressioni per i risultati. Di Gregorio? Non ha più responsabilità degli altri»Spalletti ha detto che le pressioni sui giocatori aumentano a causa delle aspettative altissime.

