Spalletti sconsolato dopo il crollo col Como c'è un dato allarmante | È successo per tredici volte

L'allenatore della Juventus ha commentato il recente crollo contro il Como, attribuendolo a una serie di tredici errori commessi durante la partita. Spalletti ha sottolineato come la squadra abbia mostrato segni di perdita di fiducia e di scarsa concentrazione, in particolare evidenziando un errore costato caro al portiere Di Gregorio. La sconfitta ha suscitato preoccupazione tra i tifosi, mentre l'allenatore analizza le cause di questa debacle.

Le parole di Spalletti a DAZN dopo il ko interno della Juve col Como. L'analisi sugli errori della squadra, il calo di autostima e l'errore del portiere Di Gregorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

