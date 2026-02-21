Spalletti sconsolato dopo il crollo col Como c'è un dato allarmante | È successo per tredici volte
L'allenatore della Juventus ha commentato il recente crollo contro il Como, attribuendolo a una serie di tredici errori commessi durante la partita. Spalletti ha sottolineato come la squadra abbia mostrato segni di perdita di fiducia e di scarsa concentrazione, in particolare evidenziando un errore costato caro al portiere Di Gregorio. La sconfitta ha suscitato preoccupazione tra i tifosi, mentre l'allenatore analizza le cause di questa debacle.
Le parole di Spalletti a DAZN dopo il ko interno della Juve col Como. L'analisi sugli errori della squadra, il calo di autostima e l'errore del portiere Di Gregorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Spalletti toglie Del Piero dall’imbarazzo dopo Monaco-Juve: “La partita non ha dato spunti per parlare”Luciano Spalletti ha preso le difese di Del Piero, togliendogli l'imbarazzo dopo la partita tra Monaco e Juventus.
Cosa è successo a Malinin dopo la caduta alle Olimpiadi Invernali: “Il crollo era inevitabile”Dopo la caduta alle Olimpiadi Invernali, Malinin ha raccontato su Instagram che il suo crollo era inevitabile.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuovo infortunio per Spalletti: il punto prima di Roma-Juve; Juventus, Spalletti post-Galatasaray Fatti tre passi indietro; Juventus, Spalletti post-Galatasaray Fatti tre passi indietro; Juventus Spalletti post-Galatasaray Fatti tre passi indietro.
Luciano Spalletti e i provvedimenti nei suoi confronti da parte del Giudice Sportivo. Ecco cosa è stato deciso dopo Inter JuveLuciano Spalletti e i provvedimenti nei suoi confronti da parte del Giudice Sportivo. Ecco cosa è stato deciso dopo Inter Juve La Juventus esce dalla infuocata sfida contro l’Inter con un bollettino d ... juventusnews24.com
Juventus, il discorso di Spalletti alla squadra dopo l’Inter. Cosa ha detto il tecnico nello spogliatoioJuventus, quale discorso ha fatto Spalletti alla squadra dopo l’Inter. Le parole del tecnico nello spogliatoio, retroscena Alla Continassa è andata in scena una seduta di allenamento diversa dalle alt ... calcionews24.com
Spalletti carica la squadra dopo che non è stata graziata #Tuttosport - facebook.com facebook