Spalletti | Il primo gol ha condizionato la partita Di Gregorio non ha colpe La corsa Champions continua

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha espresso il proprio punto di vista dopo la sconfitta maturata contro il Como nel 26° turno della Serie A 202526. L’analisi post partita evidenzia i fattori che hanno inciso sull’andamento dell’incontro, dall’avvio alle dinamiche mentali della squadra, fino agli elementi tecnici che hanno condizionato la gestione della gara. La cornice della gara è stata influenzata da un gol iniziale che ha orientato l’assetto della squadra avversaria e ha reso più faticosa la ripresa. Con il passare dei minuti, la pressione è salita sui singoli, facilitando interventi di palleggio e possesso da parte del Como e imponendo ritmi difficili da fronteggiare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

