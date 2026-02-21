Spalletti dopo Juve Como | Prestazione condizionata dal primo gol Di Gregorio non ha più responsabilità di altri! Per la corsa Champions…

Luciano Spalletti attribuisce la sconfitta della Juventus contro il Como al primo gol, che ha influenzato l’andamento della partita. L’allenatore sottolinea che la squadra ha mostrato difficoltà a reagire dopo il punteggio iniziale, evidenziando anche il ruolo di Di Gregorio, che non ha più responsabilità. La squadra ora si concentra sulla corsa alla qualificazione in Champions League, mentre il tecnico analizza gli aspetti da migliorare.

Spalletti a DAZN: «Nella testa dei giocatori ci sono troppe pressioni per i risultati. Di Gregorio? Non ha più responsabilità degli altri»Spalletti ha detto che le pressioni sui giocatori aumentano a causa delle aspettative altissime.

Juve, le ultime verso il Parma: Spalletti rilancia Di Gregorio, David e tutti gli altri big dal 1'La Juventus si prepara a tornare in campo domani contro il Parma.

