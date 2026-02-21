Spal impressionante all’andata | Poi non capisco cosa è successo

La Spal ha vinto nettamente contro l’Osteria Grande, segnando quattro gol e conquistando il primo posto in classifica. La squadra ha dominato l’incontro, portando a casa una vittoria convincente. Dopo la partita, alcuni tifosi hanno espresso sorpresa e confusione su come sia potuto succedere. La squadra ha mostrato grande energia e determinazione, lasciando tutti senza parole. Questa vittoria spinge la Spal verso le prossime sfide con fiducia.

Sembra passata una vita da quando la Spal ha calato il poker allo stadio Zucchini di Budrio contro l' Osteria Grande, al termine di una gara a senso unico, balzando solitaria in vetta alla classifica. Era la quarta vittoria di fila per i biancazzurri, che sembravano destinati a marciare senza problemi verso la serie D. Quattro mesi dopo, alla vigilia del match coi bolognesi, la situazione è completamente diversa, e di questi tempi anche l'Osteria Grande genera una certa preoccupazione. Anche perché con mister Melotti – il terzo allenatore dall'inizio della stagione – la squadra ha cambiato marcia, con 14 punti nelle ultime otto giornate che alimentano la speranza di riuscire a conservare la categoria.