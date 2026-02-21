spagna nel 2025 aumentano le nascite per la prima volta da oltre 10 anni

Nel 2025, le nascite in Spagna sono cresciute per la prima volta in oltre un decennio, invertendo la tendenza negativa degli ultimi anni. Dopo un calo continuo, il numero di neonati è aumentato di circa il 3%, segnando un cambiamento importante. La ripresa deriva in parte da nuove politiche di sostegno alle famiglie e da un incremento delle nascite tra le giovani coppie. La situazione demografica del paese inizia a mostrare segnali di ripresa.

Aumento delle nascite in Spagna nel 2025: è il primo da oltre dieci anni (con il 2023 che ha toccato il minimo storico dal 1941). Secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (Ine), nel 2025 le nascite in Spagna sono aumentate per la prima volta dal 2014, nonostante il saldo naturale rimanga negativo, mentre il dibattito sulla politica da adottare di fronte all’invecchiamento della popolazione rimane acceso. “Nel 2025, secondo i dati provvisori, stimiamo che ci siano state in totale 321.164 nascite in Spagna, con un aumento dell’1% rispetto all’anno precedente (3.159 in piu’)”, ha indicato l’Ine in un comunicato.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

