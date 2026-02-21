Spagna | +1% di nascite nel 2025 svolta dopo 10 anni di declino

In Spagna, le nascite sono aumentate dell’1% nel 2025, rompendo un trend negativo che durava da dieci anni. Questa svolta sorprende molti esperti, soprattutto perché si registra anche un aumento delle famiglie che scelgono di avere figli. Le autorità locali hanno annunciato nuove politiche di sostegno alle famiglie, puntando a consolidare questa inversione di tendenza. La crescita demografica si riflette anche in un incremento delle iscrizioni scolastiche nelle regioni centrali del paese.

Spagna, un’inversione di tendenza: la natalità torna a crescere dopo un decennio di declino. Un inatteso segnale di vitalità demografica giunge dalla Spagna, dove nel 2025 si è registrato un incremento delle nascite dopo oltre dieci anni di costante declino. Con 321.164 nuovi nati, si registra un aumento dell’1% rispetto all’anno precedente, un dato che, pur modesto, rappresenta una svolta significativa in un contesto europeo segnato da sfide demografiche sempre più pressanti, in particolare in Italia, dove la natalità continua a toccare minimi storici. Questo cambiamento, influenzato in modo determinante dall’apporto demografico delle famiglie straniere, solleva interrogativi sulle politiche demografiche e sulle dinamiche sociali che possono favorire una crescita demografica sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu Spagna, nel 2025 aumentano le nascite per la prima volta da oltre 10 anniNel 2025, le nascite in Spagna sono cresciute per la prima volta in oltre un decennio, invertendo la tendenza negativa degli ultimi anni. Rocca San Casciano, record di nascite dopo 17 anni:"Risultati incoraggianti dagli sforzi contro lo spopolamento"Rocca San Casciano registra un incremento demografico nel 2025, con 16 nuovi nati e una crescita di 27 abitanti, segnando il primo aumento dopo 17 anni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spagna, nel 2025 aumentano le nascite per la prima volta da oltre 10 anni; INAIL: infortuni e malattie professionali – quadro provvisorio del 2025; La vita semplice a Udías. Passeggiate in montagna e gite in spiaggia; Il Pil del Veneto cresce (+0,5%), rallenta l’export (-0,6%), ma turismo e porti volano. Spagna, nel 2025 aumentano le nascite per la prima volta da oltre 10 anniAumento delle nascite in Spagna nel 2025: è il primo da oltre dieci anni (con il 2023 che ha toccato il minimo storico dal 1941). Secondo i dati pubblicati ... msn.com Il Progetto Inma, condotto in Spagna, ha valutato gli effetti sulla salute mentale del rapporto tra bambini e animali domestici. Sono state reclutate circa 1.900 famiglie, i cui figli sono stati seguiti dalla nascita fino ai 6-7 anni d’età - facebook.com facebook