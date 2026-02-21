spaccio nelle aree di aggregazione sociale a bari la polizia di stato arresta tre giovani

Tre giovani egiziani sono stati arrestati a Bari per spaccio di droga, dopo aver ceduto sostanze nelle zone di ritrovo giovanile. La Polizia ha sequestrato diverse dosi e denunciato altre 11 persone coinvolte. Durante le operazioni, gli agenti hanno anche identificato numerosi ragazzi e sequestrato droga nascosta in vari punti della città. Le forze dell’ordine continueranno a presidiare le aree di aggregazione per contrastare il fenomeno. La lotta allo spaccio resta una priorità nelle prossime settimane.

3 arresti per spaccio e 11 denunce, questo il bilancio di un'operazione di prevenzione e repressione dei reati condotta dalla Polizia nelle ultime due settimane a Bari. L'attività, coordinata dal Questore Annino Gargano, è stata finalizzata a contrastare fenomeni delittuosi che minano la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alle piazze e alle aree di aggregazione sociale. Tre arresti a Bari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nelle ultime due settimane è stato messo in campo un articolato dispositivo di controllo del territorio. Le forze dell'ordine hanno intensificato la vigilanza nelle zone più frequentate della città, con servizi mirati di ordine pubblico e prevenzione dei reati.

Spaccio nel centro città: la Polizia di Stato arresta un giovane con oltre 400 grammi di hashishNel cuore di Arezzo, la Polizia di Stato ha fermato e arrestato un giovane di origine marocchina trovato in possesso di oltre 400 grammi di hashish.

Colleferro. Agli arresti domiciliari continua a custodire dosi di cocaina pronte per lo spaccio. La Polizia di Stato lo arresta grazie al fiuto del cane “Faro”Il cane “Faro” ha fiutato le dosi di cocaina nascoste in casa di un uomo agli arresti domiciliari a Colleferro, causando il suo nuovo arresto.

Spaccio a Parco Città, droga smerciata in confezioni a forma di cono gelatoUn packaging dalla forma rassicurante e dai colori sgargianti avrebbe dovuto trarre in inganno e non rivelare che il contenuto era droga, ma ... ecovicentino.it

Parco Città Vicenza: Carabinieri arrestano pusher per spaccio drogaI Carabinieri arrestano un 23enne a Parco Città Vicenza: spacciava marijuana in confezioni a forma di cono gelato. Sequestrati oltre 90 grammi. vicenzareport.it

Spaccio di droga nel cuore della movida: 3 giovani bloccati, sequestro di stupefacenti L’attività, pianificata nei dettagli e svolta nella notte ha interessato le aree della movida di Regalbuto.... - facebook.com facebook