Sondaggisti indovini sull’affluenza pur di contenere l’avanzata del Sì

Gli ultimi sondaggi mostrano che l’Istituto Tecnè assegna un ampio vantaggio ai sostenitori della riforma, con una forbice tra il 54% e il 56% di preferenze. La causa di questa differenza sembra essere una maggiore partecipazione tra gli elettori favorevoli, che si sono attivati in modo più deciso nelle ultime settimane. I dati indicano che la mobilitazione sta influenzando le proiezioni sull’affluenza alle urne. La consultazione si avvicina e le stime continuano a cambiare.

Per l'Istituto Tecnè i cittadini favorevoli alla riforma sono in netto vantaggio (54-56% contro 44-46%). Ghisleri conferma oltre 4 punti di distacco. Mentre Youtrend ribalta le tendenze giocando sulla partecipazione. «In questo mondo non c'è nulla di sicuro tranne la morte e le tasse», diceva Benjamin Franklin. Aggiungiamo: e la battaglia sui sondaggi in vista di una competizione elettorale. Manco a dirlo, ecco che il dibattito referendario ora si infiamma anche intorno alle previsioni dei sondaggisti, che «sondano», per l'appunto, l'umore degli italiani sulla riforma della Giustizia. Se fossimo in un Paese normale, la sintesi sarebbe: il Sì è in vantaggio ma la partita non è chiusa.