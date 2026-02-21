Sondaggi politici cala tutto in centrodestra | Lega raggiunta da Futuro Nazionale di Vannacci

Il termometro della politica italiana segna un brusco raffreddamento per il centrodestra, con una flessione che colpisce simultaneamente tutti i partiti della coalizione di governo. Secondo l’ultima rilevazione di Youtrend per Sky Tg24, il quadro dei consensi appare in fermento, suggerendo che qualcosa si sia rotto negli equilibri della maggioranza. Fratelli d’Italia resta saldamente in testa ma perde tre decimi, scivolando al 28,6%. Sebbene il primato di Giorgia Meloni non sia in discussione, il dato aggregato dei tre alleati accende un campanello d’allarme nei palazzi del potere: Forza Italia scende al 9,1% (-0,4%), mentre la Lega registra una lieve flessione dello 0,1%, fermandosi a un preoccupante 6,1%.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sondaggi politici, cala tutto in centrodestra: Futuro Nazionale di Vannacci vicino alla LegaNei sondaggi politici di oggi, il centrodestra registra un calo complessivo, con i partiti di governo in difficoltà.

Sondaggi politici, la Lega di Salvini superata da Avs, cresce ancora Futuro Nazionale di VannacciSecondo l'ultimo sondaggio Swg, la Lega di Salvini perde terreno e viene superata da Alleanza Verdi e Sinistra, mentre Futuro Nazionale di Vannacci accelera oltre il 3%.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sondaggi politici, cala tutto in centrodestra: Futuro Nazionale di Vannacci vicino alla Lega; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 13 febbraio, Vannacci vola con Futuro Nazionale e la Lega crolla; Sondaggi politici, FdI e Lega scendono, cresce il Pd: quanti voti prende Futuro Nazionale di Vannacci; Ultimi sondaggi politici venerdì 20 febbraio, Vannacci fa crollare Meloni e Salvini: chi vincerebbe oggi.

Sondaggi politici, cala tutto in centrodestra: Futuro Nazionale di Vannacci vicino alla LegaSegno negativo per tutto il centrodestra. Tutti e tre i partiti di maggioranza riportano un calo nei sondaggi. Per la Lega si tratta di una lieve flessione, appena un decimo. A destare preoccupazione ... fanpage.it

Sondaggi politici 2026/ FdI cala a +7% sul Pd, Vannacci sale al 4%. Referendum, Sì avanti ma pesa l’affluenzaSondaggi politici di YouTrend sul calo del Centrodestra (con crescita di Vannacci) e la corsa al Referendum col nodo affluenza: ecco cosa succede ... ilsussidiario.net

Sondaggio Youtrend per Sky tg24: nelle intenzioni di voto Futuro Nazionale è al 4,3%, a 1,8 punti sotto la Lega (6,1%) e appaiato ad Azione. Fratelli d’Italia continua a guidare con il 28,6%, davanti al PD (21,5%). Più indietro ci sono il Movimento 5 Stelle (11 - facebook.com facebook

#Sondaggio Youtrend per @SkyTG24: nelle intenzioni di voto Futuro Nazionale è al 4,3%, 1,8 punti sotto la Lega (6,1%) e appaiato ad Azione. FdI continua a guidare con il 28,6%, davanti al PD (21,5%). Più indietro ci sono M5S (11,7%), FI (9,1%) e AVS (7, x.com