Sondaggi politici cala tutto in centrodestra | Futuro Nazionale di Vannacci vicino alla Lega
Nei sondaggi politici di oggi, il centrodestra registra un calo complessivo, con i partiti di governo in difficoltà. Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione, ma la Lega perde terreno, mentre Futuro Nazionale di Vannacci si avvicina al 4,3%, riducendo le distanze dal Carroccio. La crescita di questo movimento ha attirato l’attenzione nei sondaggi, che mostrano una possibile rimodulazione delle alleanze. La situazione rimane in rapido movimento e suscita molte discussioni.
Tutti e tre i partiti di governo riportano un calo nei sondaggi. FdI è ancora primo mentre la Lega viene avvicinata da Futuro Nazionale di Vannacci, al 4,3% e a meno di due punti da Salvini. Bene Pd e Avs. Ecco l'ultimo sondaggio Youtrend per Sky Tg24.
Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Vannacci parte con il 2,9%, mentre la Lega risente della rotturaVannacci e il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, ottengono il 2,9% nei sondaggi, un risultato che li avvicina alla soglia di sbarramento, ma la Lega invece perde consensi dopo la recente rottura interna.
Sondaggi politici, FdI e Lega scendono, cresce il Pd: quanti voti prende Futuro Nazionale di Vannacci
Secondo gli ultimi sondaggi, il calo di FdI e Lega si deve a una diminuzione del supporto degli elettori, mentre il Pd guadagna consensi.
Sondaggio Youtrend per Sky tg24: nelle intenzioni di voto Futuro Nazionale è al 4,3%, a 1,8 punti sotto la Lega (6,1%) e appaiato ad Azione. Fratelli d'Italia continua a guidare con il 28,6%, davanti al PD (21,5%). Più indietro ci sono il Movimento 5 Stelle (11
#Sondaggio Youtrend per @SkyTG24: nelle intenzioni di voto Futuro Nazionale è al 4,3%, 1,8 punti sotto la Lega (6,1%) e appaiato ad Azione. FdI continua a guidare con il 28,6%, davanti al PD (21,5%). Più indietro ci sono M5S (11,7%), FI (9,1%) e AVS (7