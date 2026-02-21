Sommozzatori ed elicotteri per trovare il 78enne lanciatosi nel Garigliano | FOTO

T.C., 78 anni di Galluccio, si è gettato nel fiume Garigliano, causando l’inizio di intense operazioni di ricerca. Le autorità hanno inviato elicotteri e sommozzatori per localizzare l’uomo scomparso, avvicinandosi alle rive e ispezionando le acque. La comunità attende aggiornamenti mentre le ricerche continuano senza sosta, con l’obiettivo di trovare T.C. prima che il calare della sera renda più difficile il recupero.

L’uomo avrebbe lasciato un’auto con una lettera sulla S.P. 328: vigili del Fuoco, sommozzatori ed elicottero impegnati nelle operazioni Proseguono senza sosta le ricerche di T.C., 78 anni, residente a Galluccio, che nella giornata di ieri avrebbe deciso di togliersi la vita lanciandosi nel fiume Garigliano nei pressi della Diga Enel, nel territorio di Rocca d'Evandro. Secondo quanto ricostruito, l’anziano avrebbe lasciato la propria auto lungo la S.P. 328 (ex S.S. 430), con all’interno una lettera. Poco dopo si sarebbe diretto verso il corso d’acqua, facendo perdere le proprie tracce. Le attività di ieri hanno dato esito negativo, complici la scarsa visibilità e le forti correnti del fiume, che rendono particolarmente difficili le operazioni di individuazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

