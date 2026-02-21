Sommelier in 50 minuti Lezione-show sul vino

Un sommelier ha presentato una dimostrazione di 50 minuti sul vino, attirando un pubblico curioso. L’evento, che si svolge questa sera alle 21,15 al Teatro Manzoni di Calenzano, combina spiegazioni pratiche e momenti di intrattenimento. Durante la serata, i partecipanti hanno potuto assaggiare diverse varietà e scoprire trucchi per valutare un buon bicchiere. La scena si anima con un approccio diretto e coinvolgente, senza formalismi accademici. La serata promette di essere dinamica e interattiva.

Una lezione-spettacolo decisamente non accademica quella che andrà in scena, questa sera alle 21,15, al Teatro Manzoni di Calenzano. Protagonista, con 'Come diventare sommelier in 50 minuti', sarà lo scrittore, giornalista e storico educatore nel mondo dell'enogastronomia Leonardo Romanelli che inaugurerà la rassegna 'Talkin' About', nata per dimostrare come "le parole giuste" possano trasformare la divulgazione in intrattenimento. Romanelli sceglie questa volta di salire sul palco per mettere a nudo, con grande ironia, proprio l'universo a cui appartiene. La struttura è quella di una vera lezione di degustazione, con tanto di regole fondamentali e passaggi tecnici, ma il risultato è un viaggio semiserio che punta dritto ai tic e alle manie degli appassionati.