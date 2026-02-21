Solidarietà per gli Animali | Grottolella apre la strada con la prima Raccolta Solidale

Grottolella ha organizzato oggi la sua prima Raccolta Solidale dedicata agli animali in libertà. La manifestazione si è tenuta nei locali del Comune, dove volontari e cittadini hanno portato cibo e oggetti utili per il benessere degli animali randagi. L’evento rappresenta un passo concreto per migliorare le condizioni di vita di questi animali spesso trascurati. La comunità si impegna a sostenere questa iniziativa nel tempo.

Grottolella, 21 febbraio 2026 – Si è svolta oggi, presso i locali del Comune di Grottolella, la prima Raccolta Solidale a favore degli animali che vivono in libertà sul territorio comunale. L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini, associazioni e realtà locali, uniti in un gesto di solidarietà per i numerosi cani e gatti che si trovano a vivere senza un padrone nel comune irpino. Nel corso dell’evento, sono stati raccolti beni fondamentali per la sopravvivenza degli animali, tra cui cibo, farmaci e coperte. L'Amministrazione Comunale ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito, sia singolarmente che in gruppo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

