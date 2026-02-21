smalto piedi inverno i colori da usare secondo le tendenze

Durante l’inverno, molte persone scelgono di curare i piedi, usando colori vivaci per lo smalto. La tendenza attuale invita a optare per tonalità calde e profonde, perfette per la stagione fredda. Applicare il polish diventa un momento di pausa piacevole, che permette di sentirsi più curate e pronte per ogni evento. Anche in inverno, il tocco di colore ai piedi non passa mai di moda. Ora, tocca a voi scegliere la nuance che fa per voi.

I colori di smalto più belli per una pedicure invernale Che si abbia o meno occasione di mostrarlo, lo smalto sui piedi diventa d'inverno l'occasione migliore per dedicarsi del tempo per prendersi cura di sé, magari con una bella playlist a fare da sottofondo e qualche candela aromatica a profumare l'aria e coccolare i sensi. Ma quale colore scegliere per una pedicure invernale? La scelta, in questo 2026, ricade su una palette cromatica piuttosto varia, che strizza l'occhio ad alcuni dei trend più apprezzati in fatto di unghie arrivati dalle celebrities come dalle sfilate di moda.🔗 Leggi su Vanityfair.it

Unghie 2026: colori e tendenze principali per l’invernoLe tendenze per le unghie invernali 2026 propongono un equilibrio tra colori classici e nuance più audaci.

Pedicure at Home | Footcare Reset/ Routine (Nails, Filing, Calluses, Foot Treatment, Nail Painting)

