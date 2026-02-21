SLA Spegne Eric Dane a 58 anni | Dempsey ricorda fan raccolgono fondi

Eric Dane si è spento a 58 anni a causa della SLA, una malattia neurodegenerativa che lo ha colpito negli ultimi anni. La notizia ha suscitato commozione tra fan e colleghi, che hanno lanciato campagne di solidarietà per sostenere le sue figlie. Patrick Dempsey ha ricordato con affetto l’attore, mentre i sostenitori organizzano eventi per raccogliere fondi a favore della ricerca. La perdita di Dane ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Un Addio Inaspettato e una Battaglia per il Futuro: Il Ricordo di Eric Dane e la Solidarietà per le Sue Figlie. Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Eric Dane, avvenuta il 19 febbraio all’età di 58 anni, a seguito di una battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). La sua morte ha scosso profondamente colleghi, amici e fan, e ha generato un’ondata di solidarietà per sostenere le sue figlie, Billie e Georgia, attraverso una raccolta fondi online. Patrick Dempsey, stretto amico e collega di Dane sul set di “Grey’s Anatomy”, ha condiviso toccanti ricordi degli ultimi giorni dell’attore, sottolineando il suo coraggio e la sua determinazione nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Eric Dane, 53 anni: la Sla spegne “McSteamy” di Grey’s Anatomy.Eric Dane, noto attore di 53 anni, è morto a causa della Sla che aveva contratto.

SLA Spegne Eric Dane, 53 anni: l’addio al Dottor Sloan di Grey’sEric Dane, 53 anni, è morto a causa della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.