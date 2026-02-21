Skicross Simone Deromedis parte a rilento della prova cronometrata | avrà un tabellone da brividi

Simone Deromedis ha iniziato con difficoltà la prova cronometrata nello skicross, rischiando di compromettere la sua posizione. Reece Howden ha dominato il turno di qualificazione, stabilendo il miglior tempo e creando aspettative alte per il tabellone eliminatorio. La sfida di oggi promette emozioni intense, con alcuni favoriti pronti a sorprendere. La competizione si avvicina e i concorrenti si preparano a dare il massimo. La prima heat si svolgerà alle ore 12.

Reece Howden ha giganteggiato nel seeding round dello skicross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il turno che ha delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta, in programma alle ore 12.00 sulle nevi di Livigno. Il canadese, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, si è presentato in Valtellina nell’ampio novero dei favoriti della vigilia per una medaglia e ha confezionato una manche di assoluto spessore tecnico, infliggendo un secondo di distacco a tutti gli avversari. Il formidabile nordamericano ha firmato il miglior tempo (1:06.13) nella sessione che prevede che ogni atleta scenda individualmente, ma poi le carte si rimescoleranno quando arriverà il momento delle lotte spalla a spalla: si ripartirà a mezzogiorno con gli ottavi di finale e si andrà avanti fino all’atto conclusivo, in ogni serie verranno inseriti quattro sciatori e i primi due classificati proseguiranno la propria avventura a cinque cerchi, fino ad arrivare alla Big Final che assegnerà le medaglie.🔗 Leggi su Oasport.it

