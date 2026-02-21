skicross il tabellone a eliminazione diretta e la batteria di deromedis

Marco Deromedis ha ottenuto un posto nel tabellone a eliminazione diretta dello skicross maschile, dopo il seeding round alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il sistema prevede che tutti i 31 concorrenti partecipino agli ottavi di finale, senza vere e proprie qualificazioni. La fase a eliminazione diretta deciderà chi si contenderà le medaglie. La competizione si avvicina, e i primi scontri si terranno nelle prossime ore.

Dopo la conclusione del seeding round dello skicross maschile (non si è trattato di vere e proprie qualificazioni, in quanto i 31 partecipanti disputeranno tutti gli ottavi di finale ) dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è stato diramato il tabellone ad eliminazione diretta che condurrà all' assegnazione delle medaglie. Tre dei quattro azzurri in gara, Dominik Zuech, ottavo, Simone Deromedis, nono, ed Edoardo Zorzi, 25°, sono finiti nella stessa batteria, la seconda, mentre l'altro italiano al via, Federico Tomasoni, 17°, è inserito nella prima heat, ed in caso di passaggio del turno affronterà gli altri connazionali ai quarti.

Skicross femminile, il tabellone ad eliminazione diretta e la batteria di Jole GalliJole Galli ha ottenuto il miglior piazzamento nel seeding round dello skicross femminile a Milano Cortina 2026, determinando la posizione nel tabellone a eliminazione diretta.

LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tabellone durissimo per Deromedis. Si comincia alle 12.00Alle 12, gli atleti scendono in pista per la competizione di skicross ai Giochi Olimpici di Pechino 2026, dove Deromedis affronta un tabellone molto difficile.

