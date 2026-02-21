Skicross Galli ottavo a Livigno | il sogno olimpico si ferma

Jole Galli si ferma all’ottavo posto nello skicross di Livigno, mettendo fine alla sua corsa verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Durante le qualifiche, ha affrontato una caduta che ha rallentato la sua corsa e compromesso il risultato finale. La gara si è svolta sul tracciato ghiacciato, dove le condizioni imprevedibili hanno influito sulle prestazioni dei partecipanti. Ora, Galli dovrà riprendere gli allenamenti in vista delle prossime competizioni.

Skicross, il Sogno Olimpico di Jole Galli Si Infrange a Livigno. Livigno, Italia – La speranza di una medaglia olimpica per Jole Galli si è spenta oggi sulla pista di skicross di Livigno, durante le competizioni dei Giochi Milano-Cortina 2026. La 30enne atleta valtellinese, in gara davanti al pubblico di casa, ha concluso la sua corsa con un ottavo posto finale dopo l’eliminazione in semifinale. La giornata, caratterizzata da condizioni climatiche serene con una temperatura di 8°C e venti da Est-Sud-Est a 2.1 nodi, ha la Galli affrontare un tracciato impegnativo e una concorrenza di alto livello.🔗 Leggi su Ameve.eu LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Jole Galli si ferma in semifinaleJole Galli si ferma in semifinale di skicross alle Olimpiadi 2026, dopo un errore durante la curva in negativo. Leggi anche: Skicross, si apre la Coppa del Mondo: Deromedis e Galli si scaldano verso le Olimpiadi Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: RECAP! Jole Galli all'8° post, oro Germania con Maier!; LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinale; Skicross olimpico di Livigno: Jole Galli ottava tra applausi e rimpianti; Olimpiadi 2026 in diretta: biathlon, Giacomel si sente male e si ritira mentre era al comando della mass start; più tardi in pista Lollobrigida e Fontana. LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dalle 10.00 il seeding round con Jole GalliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:53 Due le italiane in gara, con Andrea Chesi a caccia di un risultato di prestigio dinanzi al pubblico di ... oasport.it Skicross femminile: il tabellone e la batteria di Jole GalliAl termine del seeding round dello skicross femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano?Cortina 2026, è stato definito il tabellone ad eliminazione diretta che porterà all’assegnazione delle medaglie ... it.blastingnews.com Jole Galli è ottava nello SkiCross olimpico: la sfida disputata nella “sua” Livigno incorona la tedesca Maier. Leggi le news: tinyurl.com/37kkxfwp #wearefisi #fisinews #freestyle x.com Jole Galli è ottava nello SkiCross olimpico: la sfida disputata nella “sua” Livigno incorona la tedesca Maier. Leggi le news: https://tinyurl.com/37kkxfwp #wearefisi #fisinews #freestyle - facebook.com facebook