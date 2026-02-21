Skicross | Deromedis e Tomasoni d’oro e argento l’Italia brilla

Una storica doppietta italiana nello skicross ha illuminato le piste di Milano Cortina 2026, con l’oro conquistato da Deromedis e l’argento da Tomasoni. L’evento ha anche l’intervento di Zangrillo e Pappalardo, che hanno sottolineato l’importanza della sfida per il riconoscimento del merito e l’importanza della sostenibilità e dei network intercontinentali nella strategia per le Olimpiadi. Il cielo sopra le montagne di Milano Cortina si è tinto di azzurro oggi, grazie alla straordinaria performance degli atleti italiani nella competizione di skicross. Un risultato che va ben oltre la semplice medaglia, rappresentando un momento di orgoglio nazionale e un chiaro segnale delle potenzialità dello sport italiano a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Federico Tomasoni ha conquistato il suo primo podio in Coppa del Mondo, portando l'Italia a una medaglia d'argento in occasione delle Olimpiadi 2026.

Simone Deromedis ha conquistato la decima medaglia d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina, vincendo nello skicross.

