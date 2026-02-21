Siracusa | Via pericolosa residenti a rischio senza marciapiedi Urge

Un ex assessore di Siracusa ha denunciato la condizione pericolosa di via Traversa la Pizzuta, dove manca un marciapiede. La strada è stretta e molto trafficata, e i residenti devono camminare sulla carreggiata, rischiando ogni giorno. La situazione si aggrava durante le ore di punta, quando le auto passano a tutta velocità. L’appello è rivolto alle autorità per intervenire al più presto e mettere in sicurezza i cittadini.

Un ex assessore comunale a Siracusa ha lanciato l’allarme sulla pericolosità di via Traversa la Pizzuta, sollecitando un intervento urgente da parte dell’amministrazione locale per garantire la sicurezza dei residenti e dei pedoni. La strada, pur essendo in una zona densamente popolata e con un limite di velocità formalmente fissato a 30 chilometri orari, viene spesso percorsa a velocità eccessiva, creando una situazione di rischio costante. La denuncia è stata resa pubblica da Alfredo Foti, ex assessore comunale ai Lavori Pubblici, che ha espresso forte preoccupazione per le condizioni attuali di via Traversa la Pizzuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

