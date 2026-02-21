Sinner va bene uscire dalla comfort zone ma attento a non snaturare il tuo gioco La Stampa

Jannik Sinner ha perso una partita importante a causa di scelte rischiose in campo. La sua determinazione a sperimentare nuove strategie ha portato a errori che hanno compromesso il risultato. Il giovane tennista ha tentato di sorprendere gli avversari, ma ha finito per perdere punti fondamentali. La sua voglia di migliorare lo spinge fuori dalla zona di comfort, anche se questo comporta rischi. Ora si attende una reazione immediata dal campione.

© Ilnapolista.it - Sinner, va bene uscire dalla comfort zone ma attento a non snaturare il tuo gioco (La Stampa)

Ogni sconfitta di Sinner fa rumore. Figurarsi due di fila, nel senso che in due tornei consecutivi non riesce ad andare in finale. In Australia, com’è noto, ha perso in semifinale da Djokovic. A Doha nei quarti da Mensik che poi ha perduto in semifinale contro il francese Fils. Oggi in finale, dall’altra parte, ci sarà Alcaraz. Scrive La Stampa con Stefano Semeraro. Mamma, ho perso la calma. Famoso per la sua capacità di mettere i nervi nel frigidaire al momento che conta, Jannik Sinner in questo inizio di stagione ha dato l’impressione di sciogliersi proprio sui punti decisivi del match.🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: ROAD Academy, la palestra dei talenti che insegna a uscire dalla comfort zone “Il Pd deve uscire dalla comfort zone e costruire da subito un’alternativa credibile per Amelia”Il Partito Democratico di Amelia sceglie Laura Dimiziani come nuova segretaria comunale. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Sinner-Popyrin 6-3 7-5, ATP Doha 2026 in DIRETTA: prova solida dell’azzurro che accede ai quarti di finale; Sinner: Le sconfitte sono solo un momento. Non mi monto la testa quando vinco; Sinner eliminato dall'Atp di Doha, ko in tre set contro Mensik: perchè ha perso e come cambia il ranking; Jannik Sinner è fragile - Dalla Francia arriva l'affondo dopo il ko a Melbourne. Sinner: Le sconfitte sono solo un momento. Non mi monto la testa quando vincoSinner, Tennis - Interviste | L'azzurro dopo la vittoria: Il tennis per me sarà sempre al primo posto. Ma anche noi viviamo emozioni ... ubitennis.com LIVE Sinner-Machac 6-1 6-4, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il ceco e approda agli ottavi di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 E' tutto per la DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 18.58 Sinner, quindi, inizia bene il ... oasport.it #Sinner scaccia via i catastrofisti: “Ho passato periodi peggiori. So bene come riprendermi” x.com #Tennis #Sinner scende di nuovo in campo nell'ATP 500 di #Doha e stende subito Machac in 6-1, 6-4; agli ottavi sfiderà l'australiano Popyrin. "Mi sono sentito bene in campo. Fisicamente sto bene. Ora ogni partita diventerà più dura; spero di essere pronto p - facebook.com facebook