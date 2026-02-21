Sinner ci hai spezzato il cuore | la risposta di Jannik alle tifose di Doha

Jannik Sinner ha risposto con sincerità a una tifosa di Doha che gli aveva rivolto parole dure dopo la sconfitta all’Atp 500 del Qatar. La donna aveva commentato il suo risultato, esprimendo delusione e frustrazione. Lui ha risposto con un sorriso e qualche parola di incoraggiamento, cercando di rassicurare chi lo sostiene. La sua reazione ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti, che hanno apprezzato la sua sincerità. La partita si è conclusa con un risultato amaro per il talento italiano.

"It's all right" risponde Jannik Sinner a una tifosa di Doha che commenta la sua sconfitta nell'Atp 500 del Qatar. La scena ripresa durante la firma degli autografi.