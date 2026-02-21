Simone Deromedis | La nostra potenza ha fatto la differenza Spinto dalla voglia di avvicinare i giovani allo skicross

Simone Deromedis ha vinto la medaglia d’oro nello skicross, grazie alla sua determinazione e alla preparazione intensa. La vittoria deriva dalla sua capacità di mantenere la concentrazione nelle fasi decisive della gara. Deromedis ha dichiarato che il suo obiettivo era avvicinare i giovani a questa disciplina, coinvolgendoli con entusiasmo. La sua esperienza accumulata negli ultimi anni ha fatto la differenza, portandolo sul gradino più alto del podio. Ora si prepara alle prossime sfide in agenda.

Simone Deromedis è il nuovo Campione Olimpico di skicross, quattro anni dopo il quinto posto ai Giochi di Beijing 2022 e tre anni dopo il titolo mondiale conquistato a Bakuriani 2023. Il trentino della Val di Non ha chiuso il cerchio, trionfando sulla pista di Livigno e centrando la medaglia d’oro in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 davanti al compagno di squadra azzurro Federico Tomasoni. “ Follia! Meglio di così non poteva andare, nei primi giorni ho faticato a trovare le misure alla pista e anche stamattina in qualifica non era andata al meglio. Poi è andato tutto come doveva andare: materiali velocissimi, lucidità, davvero è stato tutto perfetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

