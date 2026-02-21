Simone Deromedis infrange il tabù! 16 anni dopo un oro olimpico individuale di un uomo alle Olimpiadi!

Simone Deromedis rompe un lungo digiuno italiano alle Olimpiadi, vincendo una medaglia d’oro in una gara individuale dopo 16 anni. La sua vittoria avviene a un evento importante, portando entusiasmo tra gli appassionati e i compagni di squadra. L’atleta ha dimostrato grande determinazione affrontando una competizione difficile, con un risultato che cambia la storia dello sport italiano. La sua impresa riaccende l’interesse per le discipline individuali alle Olimpiadi di quest’anno.

Era dai tempi di Vancouver 2010, quando Giuliano Razzoli si impose nello slalom speciale di sci alpino, consegnando all’Italia l’unico oro di quella spedizione, che gli azzurri non conquistavano un titolo olimpico in una specialità individuale maschile. Nel 2014, infatti, a Sochi, in Russia, l’Italia non colse nessuna medaglia d’oro, mentre nel 2018 a PyeongChang, in Corea del Sud, i tre ori azzurri arrivarono tutti grazie alle donne, con Arianna Fontana nei 500 dello short track, Michela Moioli nello snowboardcross e Sofia Goggia nella discesa libera dello sci alpino. Nel 2022 a Pechino, invece, i titoli conquistati dall’Italia furono due, ancora una volta con Arianna Fontana nei 500 dello short track, la quale bissò il titolo conquistato 4 anni prima, e con Stefania Constantini ed Amos Mosaner, che trionfarono nel doppio misto del curling. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia maschile senza oro individuale da 16 anni alle Olimpiadi invernaliDurante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, l’Italia si distingue per il numero di medaglie complessive vinte, ma una statistica sorprendente riguarda gli uomini: l’ultima medaglia d’oro individuale risale a 16 anni fa, quando un atleta azzurro salì sul podio a Torino 2006.

Milano Cortina 2026, Simone Deromedis nella leggenda dello ski cross: è oro olimpicoSimone Deromedis ha conquistato l’oro nello ski cross ai Giochi di Milano Cortina 2026, portando a casa la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa disciplina.

