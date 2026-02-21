Sighel si lancia sul traguardo! L' Italia vince così la medaglia numero 27

Sighel si getta verso il traguardo e conquista la medaglia numero 27 per l’Italia. La staffetta maschile sui 5000 metri nello short track ha regalato un finale spettacolare, con gli atleti italiani che si sono battuti fino all’ultimo giro. Una gara intensa, con sorpassi e scatti decisivi, ha portato i nostri a salire sul podio. La tensione è salita a ogni curva, lasciando il pubblico senza fiato fino all’ultimo istante.

© Gazzetta.it - Sighel si lancia sul traguardo! L'Italia vince così la medaglia numero 27

Grande prova della staffetta maschile sui 5000 metri nello short track: i nostri ragazzi chiudono terzi dopo una volata finale che lascia tutti con il fiato sospeso.