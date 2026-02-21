Siena grano duro a rischio | la pioggia cede ora corsa alle semine

A Siena, le continue piogge hanno rallentato le semine del grano duro, mettendo a rischio la raccolta. Dopo giorni di maltempo, le previsioni meteo annunciano un improvviso miglioramento, spingendo gli agricoltori a intervenire immediatamente nei campi. La corsa alle semine si intensifica, mentre si cercano soluzioni per evitare ulteriori danni alle colture. La situazione resta critica e richiede attenzione urgente.

Siena Agricola: Un Respiro di Sollievo tra Campi e Clima Instabile. Dopo settimane di piogge che hanno ostacolato le lavorazioni, una prospettiva di miglioramento meteorologico accende l’ottimismo tra gli agricoltori senesi. L’attenzione è ora focalizzata sull’avvio delle semine primaverili, cruciali per l’economia locale e in particolare per la produzione di grano duro, un settore messo a dura prova dalle recenti condizioni climatiche avverse. Un Territorio a Lungo Sotto Pressione. La provincia di Siena, da sempre cuore pulsante dell’agricoltura toscana, ha i propri ritmi produttivi rallentare significativamente nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu

Grano duro verso un prezzo unico nazionale: cosa cambia per la filieraL’introduzione della Commissione unica nazionale (CUN) per il grano duro segna un passo importante per la filiera italiana.

Leggi anche: Il direttore regionale di Confagricoltura: "Bisogna rilanciare la filiera del grano duro"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.