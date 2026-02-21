Siena grano duro a rischio | la pioggia cede ora corsa alle semine
A Siena, le continue piogge hanno rallentato le semine del grano duro, mettendo a rischio la raccolta. Dopo giorni di maltempo, le previsioni meteo annunciano un improvviso miglioramento, spingendo gli agricoltori a intervenire immediatamente nei campi. La corsa alle semine si intensifica, mentre si cercano soluzioni per evitare ulteriori danni alle colture. La situazione resta critica e richiede attenzione urgente.
Siena Agricola: Un Respiro di Sollievo tra Campi e Clima Instabile. Dopo settimane di piogge che hanno ostacolato le lavorazioni, una prospettiva di miglioramento meteorologico accende l’ottimismo tra gli agricoltori senesi. L’attenzione è ora focalizzata sull’avvio delle semine primaverili, cruciali per l’economia locale e in particolare per la produzione di grano duro, un settore messo a dura prova dalle recenti condizioni climatiche avverse. Un Territorio a Lungo Sotto Pressione. La provincia di Siena, da sempre cuore pulsante dell’agricoltura toscana, ha i propri ritmi produttivi rallentare significativamente nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu
Grano duro verso un prezzo unico nazionale: cosa cambia per la filieraL’introduzione della Commissione unica nazionale (CUN) per il grano duro segna un passo importante per la filiera italiana.
Leggi anche: Il direttore regionale di Confagricoltura: "Bisogna rilanciare la filiera del grano duro"Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Coldiretti Siena: Meteo in miglioramento, si guarda con fiducia alle semine primaverili; Coldiretti Siena: meteo in miglioramento, si guarda con fiducia alle semine primaverili; AGRICOLTURA SENESE: METEO IN MIGLIORAMENTO, ORA SI GUARDA ALLE SEMINE; Pioggia record: in provincia di Siena a rischio raccolti e contributi europei, Coldiretti chiede la deroga alla Pac.
Grano duro, la Toscana ha perso 53.000 ettari in meno di 20 anniE' partita la trebbiatura del grano in Toscana ma il granaio 'toscano' in meno di 20 anni ha perso metà delle superfici coltivate a grano duro: da 96.000 ettari del 2006 ai 43.000 del 2024. Lo ... ansa.it
COSTRUIRE PONTI Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di Arezzo L’Università di Siena vi invita all’evento culturale con aperitivo che si terrà 10 marzo 2026 – ore 16:30 Logge del Grano, Arezzo La mostra racconta le attività realizzate - facebook.com facebook