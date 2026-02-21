Sicurezza tra i binari Bodycam agli operatori di FS Security
Una recente decisione di FS Security prevede di dotare tutti gli operatori di bodycam entro il 2026, per migliorare la sicurezza sui treni. La scelta nasce dai crescenti episodi di tensione tra personale e passeggeri, che hanno richiesto misure più efficaci di tutela. Le telecamere saranno utilizzate durante i controlli a bordo, per garantire maggiore trasparenza e tutela sia del personale che dei viaggiatori. La distribuzione delle bodycam inizierà già nei prossimi mesi.
Entro la fine del 2026 tutti gli operatori di FS Security saranno dotati di bodycam durante le loro attività di controllo a bordo dei convogli. L’accordo tra la società del Gruppo FS e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali - Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, SLM Fast Confsal e Orsa Ferrovie - è stato firmato e diventerà progressivamente operativo. L’intesa arriva al termine del percorso avviato con la fase di sperimentazione e rappresenta un passo decisivo nel rafforzamento delle misure di tutela del personale del Gruppo FS e dei passeggeri, in un’ottica di prevenzione, deterrenza e maggiore sicurezza nei contesti operativi più esposti.🔗 Leggi su Quotidiano.net
FS Italiane: bodycam a tutti gli operatori di FS Security entro 2026Entro la fine del 2026, tutti gli operatori di FS Security del gruppo FS Italiane avranno le bodycam.
Bodycam per tutti gli operatori di Fs Security: da quando e come funzionaEntro l’estate, gli operatori di Fs Security avranno tutti una bodycam, le telecamere indossabili che registrano le loro azioni.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sicurezza tra i binari Bodycam agli operatori di FS Security; Droni, Ai e pattuglie congiunte: le misure del Viminale contro i sabotaggi sui binari; Sanatoria e soldi per la sicurezza di strade e binari. Le 27 leggi di Salvini incagliate al Mef; Droni e intelligenza artificiale contro i sabotaggi ferroviari: rafforzata la sicurezza sull’AV.
Tragedia a sui binari, lavora con le cuffie e non sente il treno arrivare: aveva solo 17 anniUn giovane di 17 anni è morto travolto da un treno a Campobello di Mazara. Indagini in corso sulla sicurezza ferroviaria e le circostanze dell'incidente. bigodino.it
Pietre sui binari, arresto a Castel San Pietro Terme: indagini per attentato alla sicurezza dei trasportiUn 20enne imolese è stato fermato a Castel San Pietro Terme dopo che un treno ha impattato contro pietre sulle rotaie; le forze dell'ordine hanno sventato un secondo tentativo e la Procura di Bologna ... notizie.it
Metteva pietre sui binari della ferrovi, arrestato un 20enne a Bologna: l'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti x.com
Roma. Sicurezza sui binari: tre arresti, un fermo e due ordini di carcerazione eseguiti dalla Polmetro. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/20006990274c - facebook.com facebook