sicurezza tra i binari bodycam agli operatori di fs security

Una recente decisione di FS Security prevede di dotare tutti gli operatori di bodycam entro il 2026, per migliorare la sicurezza sui treni. La scelta nasce dai crescenti episodi di tensione tra personale e passeggeri, che hanno richiesto misure più efficaci di tutela. Le telecamere saranno utilizzate durante i controlli a bordo, per garantire maggiore trasparenza e tutela sia del personale che dei viaggiatori. La distribuzione delle bodycam inizierà già nei prossimi mesi.

Entro la fine del 2026 tutti gli operatori di FS Security saranno dotati di bodycam durante le loro attività di controllo a bordo dei convogli. L’accordo tra la società del Gruppo FS e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali - Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, SLM Fast Confsal e Orsa Ferrovie - è stato firmato e diventerà progressivamente operativo. L’intesa arriva al termine del percorso avviato con la fase di sperimentazione e rappresenta un passo decisivo nel rafforzamento delle misure di tutela del personale del Gruppo FS e dei passeggeri, in un’ottica di prevenzione, deterrenza e maggiore sicurezza nei contesti operativi più esposti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

FS Italiane: bodycam a tutti gli operatori di FS Security entro 2026Entro la fine del 2026, tutti gli operatori di FS Security del gruppo FS Italiane avranno le bodycam.

Bodycam per tutti gli operatori di Fs Security: da quando e come funzionaEntro l’estate, gli operatori di Fs Security avranno tutti una bodycam, le telecamere indossabili che registrano le loro azioni.

